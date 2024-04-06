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В Белгородской области 11 сел остались без света из-за атаки беспилотника ВСУ

Губернатор Гладков: 11 сел Белгородской области обесточены из-за атаки дрона ВСУ

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Антон Вергун/РИА Новости

В результате сброса взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Задорожный Краснояружского района Белгородской области 11 сел остались без энергоснабжения. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале.

«Окраина поселка Задорожный <...> подверглась атаке ВСУ с помощью БПЛА», — написал глава региона.

Согласно информации Гладкова, в результате атаки повредилась линия электропередачи (ЛЭП), оставив без электричества 11 населенных пунктов: с. Теребрено, п. Задорожный, с. Сергиевка, п. Отрадовский, с. Илек-Пеньковка, х. Фищево, х. Первомайский, п. Быценков, х. Крисаново, х. Савченко и п. Красная Яруга.

«Пострадавших нет», — резюмировал губернатор.

Накануне Министерство обороны РФ сообщало, что украинские войска предприняли неудачную попытку атаковать Белгородскую область, выпустив по российскому региону десять снарядов из реактивной системы залпового огня Vampire.

Ранее губернатор Белгородской области рассказал, как попал под обстрел ВСУ.

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