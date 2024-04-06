ВС РФ уничтожили в районе Харькова две пусковые установки ВСУ

В районе Харькова российские артиллеристы при содействии оперативно-тактической авиации и ракетных войск уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса SAMP-T франко-итальянского производства, принадлежащие Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Кроме того, силы РФ нанесли поражение живой силе и военной технике украинских войск в 133 районах.

Незадолго до этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщал в Telegram-канале о поражении ряда административных зданий в городе, а также автомобильных заправочных станции (АЗС), станций технического обслуживания (СТО) в ночь на 6 апреля.

Также представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал, что, по предварительным данным, в Харькове поражен склад боеприпасов. По его словам, два удара были нанесены «очень громко и объемно» в 00:20 мск в черте города.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.