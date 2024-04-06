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Российские войска нанесли удар по военным предприятиям и аэродромам Украины

МО: ВС РФ нанесли групповой удар по военным предприятиям и аэродромам Украины

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска в ночь на субботу нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по предприятиям, производящим БПЛА, бронетанковую и автомобильную технику. Кроме того, были поражены военные аэродромы и пункты временной дислокации иностранных наемников.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по побережью Очакова в Николаевской области Украины, где на базах отдыха располагались украинские военные.

5 апреля Минобороны РФ сообщало, что российские военные нанесли 39 ударов по энергетическим и военным объектам Украины в ответ на попытки украинской армии атаковать нефтегазовую отрасль и энергетику России.

В этот же день российские войска нанесли удар по укрепрайону ВСУ на Угледарском направлении при помощи объемно-детонирующей авиабомбы (ОДАБ).

Ранее российские военные поразили пункт иностранных наемников ВСУ в Харьковской области.

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