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После атаки беспилотника-камикадзе на воинскую часть в Приднестровье завели дело

В Приднестровье завели дело о диверсии из-за атаки дрона-камикадзе на воинскую часть

В Приднестровье завели уголовное дело по статье о диверсии после атаки беспилотника-камикадзе на воинскую часть министерства обороны республики. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 277 УК ПМР (диверсия), — указывается в материале.

Согласно информации ведомства, криминалисты уже назначили экспертизу взрывчатых веществ и следов взрыва в районе инцидента. Следователи проводят дальнейшие действия для выявления лиц, причастных к инциденту.

До этого власти Молдавии заявили, что 4 апреля в стране упали обломки российского дрона «Герань-2». Это не первый случай: в феврале фрагменты беспилотника находили недалеко от молдавско-украинской границы. 5 апреля неизвестный дрон снова атаковал воинскую часть в Приднестровье. Что известно об атаках и почему против БПЛА бессилен радар, купленный Кишиневом у Парижа, — в нашем материале.

Ранее Украина заявила, что непричастна к удару по военному объекту в Приднестровье.

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