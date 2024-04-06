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Российские войска поразили пять лодок ВСУ близ правого берега Днепра

МО: ВС РФ поразили пять лодок ВСУ при приближении к левому берегу Днепра

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Wikimedia Commons

Российские войска в течение суток поразили пять лодок Вооруженных сил Украины (ВСУ) в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу Днепра. Об этом в видео министерства обороны РФ сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян.

По его словам, силы РФ наносили огневые удары по объектам, технике и артиллерии ВСУ на правом берегу, уничтожали беспилотный летательный аппарат.

Ночью контролировалось передвижение плавательных средств по реке Днепр, пять лодок ВСУ были поражены артиллерией и ударными дронами в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу, рассказал Кодрян.

Потери украинских войск составили до 30 солдат, два автомобиля, САУ Paladin, гаубицы M777, Д-20 и Д-30.

4 апреля сообщалось, что мотострелки группировки российских войск «Днепр» отразили атаку безэкипажного катера ВСУ у морского побережья на Кинбурнской косе в Херсонской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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