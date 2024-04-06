ВС РФ ударили по местам расположения обученных летать на F-16 летчиков

Координатор подполья в Николаевской области Украины Сергей Лебедев заявил, что ВС РФ поразили аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Лебедева, именно на этот аэродром должны прибыть истребители американского производства F-16. Также он заявил о возможном попадании по месту расположения западных и украинских военных летчиков.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Местная агентура сообщила о прилете, который чувствовался всем домом. Прилетело, несмотря на работу ПВО», — сообщил он.

1 апреля армия России дважды ударила по аэродрому в Кривом Роге на Украине.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.