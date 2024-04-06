Над Белгородской областью уничтожили 10 снарядов от РСЗО Vampire

Украинские войска предприняли неудачную попытку атаковать Белгородскую область, выпустив по российскому региону 10 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

По данным ведомства, в момент атаки на территории региона сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). В результате они уничтожили 10 реактивных снарядов, выпущенных со стороны Украины.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», — говорится в заявлении.

Другая информация о ситуации в Белгородской области пока не поступала.

Утром 6 апреля около 5:40 мск власти Белгородской области объявили ракетную опасность в некоторых районах региона. О возможных атаках предупредили жителей административного центра и Белгородского района.

Главное управление МЧС РФ по области призвало граждан не выходить на улицу. Кроме того, укрывшимся в домах людям рекомендовали держаться подальше от окон.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил Украину в терроризме.