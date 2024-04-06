Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Белгородской областью уничтожили 10 снарядов от РСЗО Vampire

МО: уничтожено десять реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

close
100%
Shutterstock

Украинские войска предприняли неудачную попытку атаковать Белгородскую область, выпустив по российскому региону 10 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

По данным ведомства, в момент атаки на территории региона сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). В результате они уничтожили 10 реактивных снарядов, выпущенных со стороны Украины.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», — говорится в заявлении.

Другая информация о ситуации в Белгородской области пока не поступала.

Утром 6 апреля около 5:40 мск власти Белгородской области объявили ракетную опасность в некоторых районах региона. О возможных атаках предупредили жителей административного центра и Белгородского района.

Главное управление МЧС РФ по области призвало граждан не выходить на улицу. Кроме того, укрывшимся в домах людям рекомендовали держаться подальше от окон.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил Украину в терроризме.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами