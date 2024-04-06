Российский посол заявил о возможной отправке войск Финляндии на Украину

Финляндия в будущем может отправить свои войска на Украину. Такое мнение в интервью ТАСС высказал посол Российской Федерации в Финляндии Павел Кузнецов.

По его словам, на это указывают заявления официального Хельсинки, однако в настоящее время об отправке военных на украинскую территорию речи не идет.

Посол считает, что позиция Финляндии может быстро измениться, если смотреть на заявления главы МИД Элины Валтонен о том, что эту тему необходимо «поддерживать на плаву» и в будущем все возможно.

Кузнецов предположил, что и в этом вопросе Хельсинки будет ориентироваться, в первую очередь, на Вашингтон, а не на европейские страны.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. В апреле он заверил союзников, что НАТО не придется вмешиваться, если Франция отправит войска на Украину, а Россия их атакует. По мнению политика, союзники должны показать Москве, что Запад допускает «все военные варианты».

Ранее Нарышкин высказался об идее Макрона отправить войска НАТО на Украину.