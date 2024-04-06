Сигнал тревоги звучит в Белгородской области

В Белгородской области объявлена ракетная опасность. Сообщение о сигнале опубликовал Telegram-канал регионального МЧС.

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сообщили в экстренных службах.

Белгород и Белгородская область регулярно подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, против ракет и дронов противника используются системы противовоздушной обороны российской армии.

До этого представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что, по предварительным данным, в Харькове поражен склад боеприпасов.

Примерно в это же время, 00.20 МСК, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что после воздушной тревоги в городе произошли взрывы.

Ранее российские военные ударили по атаковавшим Севастополь украинским Су-24.