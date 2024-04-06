В Орске выросло число горожан, которые эвакуировались в ПВР

В пунктах временного размещения в Орске Оренбургской области, где часть города попала в зону затопления после прорыва дамбы, собрались 235 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Оренбургской области.

«На этот час в ПВР находятся 235 человек, в том числе 73 ребенка», — сообщили власти города.

До этого городская администрация Орска сообщила в социальных сетях, что в ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор Старого города Орска, жителям нужно срочно эвакуироваться.

5 апреля в городе Орск в Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. Местные жители говорят, что течь в ней была уже несколько дней. Перед этим соседнее водохранилище сбросило много воды, но власти говорили, что дамба выдержит. Сейчас ее пытаются срочно заделать, а людей эвакуируют. Мэр Орска сообщил, что ситуация непредсказуемая.

Ранее житель Орска показал последствия паводка.