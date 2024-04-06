Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал не допускать эскалации конфликта на Украине, добавив, что мирное урегулирование невозможно без диалога Москвы и Киева. Об этом сообщает газета Figaro, интервью которой дал австрийский лидер.

«Сложившуюся ситуацию сложно разрешить, но возобновление диалога, когда для этого придет время, является необходимостью <...> Без Российской Федерации не будет мира», — заявил Нехаммер.

Австрийский канцлер добавил, что только после начала мирных переговоров будет возможно определить варианты разрешения конфликта.

До этого военный эксперт Лян Юнчунь заявил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией без условия о границе 1991 года являются уловкой для оказания давления на Запад.

30 марта Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией могут начаться до того, как Вооруженным силам Украины (ВСУ) удастся выйти на границы 1991 года. По его мнению, диалог возможен, если Киев вернет контроль над территориями, утраченными после 2022 года.

Ранее в Швейцарии раскрыли подробности о конференции по украинскому кризису.