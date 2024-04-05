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В Орске произошел двойной прорыв дамбы

Глава Орска сообщил, что местную дамбу прорвало в двух местах

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Местную дамбу в городе Орска Оренбургской области прорвало в двух местах. Об этом заявил мэр города Василий Козупица, передает РИА Новости.

«Произошло частичное повреждение тела дамбы в двух местах. Сейчас бригады и техника работают над восстановлением объекта. Проводится эвакуация жителей Старого города и поселка Строителей. Вода может прибывать стремительно, поэтому необходима максимальная оперативность. Автобусы подаются на улицу Орджоникидзе, на площадь Кириллова», — сообщил Козупица.

Мэр Орска добавил, что жителей пострадавших районов вывозят либо в пункты временного размещения, либо в безопасные районы Нового города, который не пострадал от подтоплений.

До этого сотрудники МЧС в Орске увеличили количество ПВР после прорыва дамбы.

К месту прорыва дамбы в Орске направлены 33 самосвала с засыпным материалом. Помимо самосвалов, над ликвидацией прорыва также работают пять фронтальных погрузчиков.

Ранее мэр Орска призвал горожан к эвакуации.

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