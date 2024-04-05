На Украине предлагают ужесточить наказание за неявку в военкомат

В Верховной Раде предложили увеличить штраф за неявку в Территориальный Центр Комплектования (военкомат) по повестке. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые касаются военных правонарушений.

В частности, штраф за неявку по повестке планируется увеличить до 204 тысяч гривен (порядка 486 тысяч рублей). Кроме этого, за нарушение правил учета военнообязанных предлагается штрафовать на сумму от 8,5 до 17 тысяч гривен (около 20,2 - 40,5 тысячи рублей), а за нарушение законодательства о воинской обязанности — 34 - 85 тысяч гривен (81 — 202,6 тысячи рублей).

Также, согласно законопроекту, предлагается разрешить задерживать на период от трех часов до трех суток подозреваемых в уклонении.

До этого сообщалось, что правительство Украины предложило наказывать лишением свободы за отказ от прохождения медицинского осмотра в территориальных центрах комплектования.

27 марта замглавы территориального центра комплектования ТЦК Ивано-Франковской области Украины Роман Боднар заявил о 40 тыс. уклонистов в регионе.

Ранее военный эксперт не исключил массовый призыв инвалидов в ряды ВСУ.