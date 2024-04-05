Армия России за неделю нанесла 39 ударов по энергообъектам Украины

Вооруженные силы РФ нанесли 39 ударов по энергетическим и военным объектам Украины в ответ на попытки украинской армии атаковать нефтегазовую отрасль и энергетику России. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования и беспилотниками были нанесены в период с 31 марта по 5 апреля.

Целями таких атак стали украинские энергетические объекты, заводы военно-промышленного комплекса, средства противовоздушной обороны (ПВО), арсеналы с вооружением, базы горючего и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в Минобороны.

До этого оборонное ведомство информировало, что ночью 5 апреля российские силы ПВО сбили 53 украинских беспилотника, 44 из которых в Ростовской области, шесть — в Краснодарском крае и по одному в Саратовской, Курской и Белгородской областях.

Ранее в Харькове произошел мощный взрыв.