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В ДНР объяснили преимущества освобождения села Водяного

Кимаковский: взятие Водяного под Авдеевкой снизит число обстрелов Донецка

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Станислав Красильников/РИА Новости

Освобождение Вооруженными силам РФ населенного пункта Водяное под Авдеевкой расширит плацдарм для российской армии на нескольких направлениях, заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский. Об этом сообщает ТАСС.

По словам эксперта, взятие Водяного открывает российским войскам путь на направления с мощными укрепрайонами противника. Также благодаря освобождению села должно снизиться количество обстрелов северной окраины Донецка, отметил Кимаковский.

5 апреля в Минобороны РФ заявили, что российские военные группировки войск «Центр» продвинулись вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и освободили Водяное, заняв более выгодные рубежи на данном направлении.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал об отходе украинских войск с некоторых позиций на окраинах города Часов Яр. Он подчеркнул, что часть отрядов ВСУ была отведена вглубь линии обороны. Штурмовые группы ВС РФ, в свою очередь, смогли пробиться к окраинам населенного пункта.

Ранее в ДНР сообщили о бойце, который двое суток оборонял отбитый у ВСУ опорный пункт.

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Операция на Украине
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