В Харькове произошла серия взрывов

В городе Харькове, расположенном на северо-востоке Украины, зафиксирована серия взрывов на фоне ранее объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщает местная газета «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Харькове слышна серия взрывов», — указывается в публикации.

Согласно информации издания, до этого в Вооруженные силы Украины (ВСУ) объявили о пусках авиационных бомб в Харьковской области.

Дополнительной информации и официальных комментариев со стороны властей пока не поступало.

До этого стало известно, что Киев ожидает российского наступления в конце мая — начале июня 2024 года, а его главной целью может стать Харьков, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Зачем России брать Харьков, что для этого нужно и как могут действовать ВС РФ — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Харькове произошел мощный взрыв.