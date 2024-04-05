Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США обратились к РФ на высоком уровне по вопросу неразмещения оружия в космосе

Пентагон: США и РФ ведут общение на высоком уровне по вопросу оружия в космосе

close
100%
Shutterstock

Помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам заявил, что власти страны на высоком уровне обращаются к России из-за того, что Москва оспаривает выводы Вашингтона о новом оружии космического базирования. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы взаимодействуем с союзниками и партнерами и, откровенно говоря, с Россией, чтобы убедить их, что это не является ответственным шагом», — заявил Плам.

По его словам, «обмены мнениями» по вопросу нового оружия ведется на самом высоком уровне.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы США вынести на голосование в Совете Безопасности ООН проект о неразмещении ядерного оружия в космосе, заявил, что эта тема относится к потенциальной сфере для диалога между Москвой и Вашингтоном.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что Соединенные Штаты на следующей неделе представят в Совбезе ООН резолюцию по запрещению ядерного оружия в космосе.В Белом доме выразили уверенность, что Россия должна проголосовать за эту резолюцию.

Ранее сообщалось, что Пентагон готовится к использованию космических возможностей в конфликте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами