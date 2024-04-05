США обратились к РФ на высоком уровне по вопросу неразмещения оружия в космосе

Помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам заявил, что власти страны на высоком уровне обращаются к России из-за того, что Москва оспаривает выводы Вашингтона о новом оружии космического базирования. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы взаимодействуем с союзниками и партнерами и, откровенно говоря, с Россией, чтобы убедить их, что это не является ответственным шагом», — заявил Плам.

По его словам, «обмены мнениями» по вопросу нового оружия ведется на самом высоком уровне.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы США вынести на голосование в Совете Безопасности ООН проект о неразмещении ядерного оружия в космосе, заявил, что эта тема относится к потенциальной сфере для диалога между Москвой и Вашингтоном.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что Соединенные Штаты на следующей неделе представят в Совбезе ООН резолюцию по запрещению ядерного оружия в космосе.В Белом доме выразили уверенность, что Россия должна проголосовать за эту резолюцию.

Ранее сообщалось, что Пентагон готовится к использованию космических возможностей в конфликте.