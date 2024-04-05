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Раненым солдатам ВСУ предлагают запрашивать эвакуацию через приложение

МО Украины разрабатывает приложение для эвакуации солдат

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Inna Varenytsia/Reuters

Минобороны Украины разрабатывает цифровое приложение «Армия+», с помощью которого в будущем украинские солдаты, в частности, смогут запросить эвакуацию с фронта. Об этом сообщила замглавы ведомства Екатерина Черногоренко в интервью изданию украинского оборонного ведомства Armyinform.

Будет ли приложение работать без доступа в интернет и в условиях работы средств радио-электронной борьбы, Черногоренко не уточнила.

«В «Армия+» также хотим добавить опцию эвакуироваться — просто даешь сигнал — и тебя забирают на ближайший стабилизационный пункт, например, и оказывают необходимую медицинскую помощь», — заявила Черногоренко.

Накануне французский телеканал France 2 сообщал, что ВСУ испытывают острую нехватку солдат на фоне дефицита мужчин в некоторых населенных пунктах страны. Журналисты также обратили внимание на то, что после 2022 года женщины на Украине все чаще стали занимать должности, которые ранее занимали мужчины.

Ранее стало известно о серьезной проблеме в крупных городах Украины.

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