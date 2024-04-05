ЗАЭС была атакована боевыми дронами

Пресс-служба Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) заявила об атаке боевых дронов ВСУ на критическую инфраструктуру станции. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается о прилетах в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. При этом отмечается, что повреждений критически важной инфраструктуры станции не произошло, также как и нарушений работы систем станции.

До этого на Запорожской АЭС отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения.

20 февраля ЗАЭС отключили от последней резервной внешней линии электроснабжения. По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), это было сделано из-за неисправности, возникшей на противоположном берегу реки Днепр (эта территория в данный момент находится под контролем Украины. — «Газета.Ru»). Причину отключения выявили не сразу, а украинский сетевой оператор заверил сотрудников ЗАЭС, что работы на линии продолжаются.

Ранее глава МАГАТЭ заявил о реальной угрозе для ЗАЭС.