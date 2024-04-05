Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЗАЭС была атакована боевыми дронами

На ЗАЭС заявили об атаке боевых дронов ВСУ на объекты станции

close
100%
Reuters

Пресс-служба Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) заявила об атаке боевых дронов ВСУ на критическую инфраструктуру станции. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается о прилетах в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. При этом отмечается, что повреждений критически важной инфраструктуры станции не произошло, также как и нарушений работы систем станции.

До этого на Запорожской АЭС отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения.

20 февраля ЗАЭС отключили от последней резервной внешней линии электроснабжения. По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), это было сделано из-за неисправности, возникшей на противоположном берегу реки Днепр (эта территория в данный момент находится под контролем Украины. — «Газета.Ru»). Причину отключения выявили не сразу, а украинский сетевой оператор заверил сотрудников ЗАЭС, что работы на линии продолжаются.

Ранее глава МАГАТЭ заявил о реальной угрозе для ЗАЭС.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами