Российские военные группировки войск «Центр» продвинулись вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и освободили населенный пункт Водяное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Отмечается, что Вооруженные силы РФ также заняли более выгодные рубежи на данном направлении.

До этого советник главы ДНР Ян Гагин заявлял, что украинские военные ежедневно теряют контроль над позициями и укреплениями на Авдеевском направлении, при этом ВСУ не планировали отступать из Авдеевки и не подготовили запасных линий обороны — им приходится отступать в открытое поле.

По его словам, быстрое продвижение российских военных на этом направлении частично связано с тем, что противник не планировал и не был готов к отступлению из Авдеевки. Гагин отметил, что противник не имел готовых запасных линий обороны — «их просто не существовало».

Ранее немецкий эксперт заявил, что войска РФ близки к выходу на оперативный простор под Авдеевкой.