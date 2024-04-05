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Появилось видео ликвидации FPV-дронами танка Abrams с динамической защитой ARAT

В сеть просочилось видео ликвидации FPV-дронами танка Abrams с защитой ARAT

Боевой танк Abrams американского производства, оснащенный динамической защитой ARAT-1, которую также именуют «реактивной броней» уничтожен с помощью двух FPV-дронов группировки войск «Центр». Об этом сообщает РИА Новости, прикрепляя соответствующую видеозапись.

«Это один из подбитых группировкой войск «Центр» танков под Авдеевкой», — указывается в материале.

По информации из открытых источников, до этого танки M1A1SA Abrams и БМП Bradley не были оборудованы динамической защитой, но в начале этого года в сеть просочились кадры, на которых блоки ARAT-1 первого поколения были установлены на корпусе боевой машины. Предполагалось, что аналогичная защита позволит дополнительно защитить ходовую часть танка от ударов.

Согласно данным источников в Министерстве обороны России, конкретно этот танк был ликвидирован пару недель назад.

На кадрах продемонстрировано, как российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) останавливают танк и уничтожают его.

Перед этим Российская армия уничтожила на Авдеевском направлении еще один украинский танк Abrams.

Ранее стала известна главная проблема с западными танками на Украине.

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