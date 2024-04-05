«Азовцы»* ушли из Харькова и отправились на фронт

В центре Харькова более не наблюдается скопления военнослужащих украинского националистического формирования «Азов» (организация запрещена в России). Предполагается, что они покинули город и отправились на фронт, со ссылкой на представителя пророссийского подполья Сергея Лебедева сообщает ТАСС.

Лебедев констатировал, что заметных групп азовцев в Харькове более не видно и выразил мнение, что их перебросили на линию боевого соприкосновения на Донецком и Авдеевском направлениях.

4 апреля Вооруженные силы России, по сообщению Сергея Лебедева, атаковали в Харькове танковое училище, где находились иностранные танки и инструкторы.

В тот же день российская армия поразила украинский завод БПЛА. Лебедев пояснил, что завод граничит с железнодорожным вокзалом, где в это время разгружали состав с военной техникой, боеприпасами и личным составом ВСУ. Из-за детонации на заводе состав тоже попал под удар.

Ранее стало известно, что в Харьков прибыли французские и грузинские наемники с оружием.