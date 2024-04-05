Миссию НАТО посчитали легализацией отправки военных альянса на Украину

Председатель комиссии Общественой палаты (ОП) России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов назвал формирование невоенной спецмиссии НАТО легализацией подготовки военного контингента альянса для отправки на Украину. Его слова передает РИА Новости.

«Идет легализация подготовки официального оккупационного корпуса из военных НАТО для отправки на Украину», — утверждает чиновник.

Он напомнил, что, когда польские оккупанты двигались на Восток, это, как правило, заканчивалось разделом их страны.

«Стоит ли полякам повторять историю?» — риторически вопрошает Рогов.

По мнению председателя комиссии ОП, властям Польши следует остановиться, пока не стало слишком поздно.

«Вряд ли они это сделают, уж слишком большое у них желание отхватить кусок украинской территории», — пришел к выводу общественник.

Накануне глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил, что в НАТО договорились о создании «миссии» на Украине. Она будет обучать ВСУ и помогать в «планировании», но не воевать. До этого дипломат угрожал, что если РФ воспримет это как угрозу и нападет на НАТО, то проиграет, потому что альянс «в 20 раз богаче» и «становится сильнее». В Совфеде говорят, что специалисты НАТО уже на Украине и учат ВСУ, а новая инициатива — всего лишь пыль в глаза.

Ранее Пушков назвал миссию НАТО на Украине ползучим внедрением альянса в страну.