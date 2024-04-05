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Израильские военные по ошибке ликвидировали волонтеров

ЦАХАЛ сообщил, что военные Израиля перепутали волонтеров с радикалами из ХАМАС

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Dylan Martinez/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ошибочно ударила по волонтерам World Central Kitchen. Об этом сообщили в аккаунте израильской армии в социальной сети X.

В ведомстве объяснили, что волонтеров приняли за бойцов палестинского радикального движения ХАМАС.

В ЦАХАЛ признали, что случившееся стало «серьезным сбоем из-за ошибочной идентификации, ошибок в принятии решений и атаки». В итоге ответственных за инцидент офицеров отстранят от занимаемых постов, заключили в пресс-службе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее у израильских военнослужащих отменили отпуска.

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