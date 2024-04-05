В России модернизировали пулемет ДШК для борьбы с безэкипажными катерами

Компания «Лаборатория ППШ» оборудовала крупнокалиберный пулемет ДШК современным прицельным комплексом, превратив оружие в эффективное средство для борьбы с безэкипажными катерами (БЭК). Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«Не в наших правилах показывать результат частично, но все-таки хочется похвастаться: прицельный комплекс на основе тепловизионного прицела «Легат» для крупнокалиберных корабельных пулеметов, чтобы успешно уничтожать БЭКи врага», — отмечается в сообщении.

Судя по фотографии, пулемет оснащен «Легатом» и планшетом, на котором демонстрируется изображение с прицела.

ДШК — советский станковый крупнокалиберный пулемет под патрон 12,7×108 мм. Оружие принято на вооружение в феврале 1939 года. Пулемет весит 33,5 килограмма. Скорострельность ДШК составляет 600-1200 выстрелов в минуту.

До этого компания «Лаборатория ППШ» разработала для российских танков комплекс радиоэлектронной защиты от FPV-дронов «Тритон», который был успешно испытан в зоне проведения спецоперации на Украине. «Тритон» представляет собой набор модулей подавления и антенну. Базовый набор рассчитан на подавление беспилотников в четырех диапазонах: 868, 915, 1200 и 2400 МГц.

Ранее компания «Уралвагонзавода» модернизировала внедорожники «Нива» для нужд российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции.