Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший депутат Рады рассказал о цели невоенной миссии НАТО на Украине

Экс-депутат Рады Олейник: миссия НАТО позволит мобилизовать больше украинцев

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Невоенная спецмиссия НАТО на Украине позволит тренировать вновь мобилизованных граждан республики. С таким заявлением выступил бывший депутат Верховной рады Украины, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник в беседе с РИА Новости.

«На сегодня никак не выходит напрямую принять Украину в состав НАТО», — отметил парламентарий.

По словам Олейника, данный вопрос даже не стоит на повестке дня на июльском юбилейном саммите в Соединенных Штатах.

«Отсюда создание таких иллюзий, как создание миссии. Она является каким-то полушагом, но не решающим», — полагает депутат.

Согласно прогнозу Олейника, ключевая задача миссии заключается в обучении новых украинских военнослужащих.

«Они рассчитывают, что Украина мобилизует от 300 тыс. до 500 тыс. молодых парней», — заключается в публикации.

Накануне глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил, что в НАТО договорились о создании «миссии» на Украине. Она будет обучать ВСУ и помогать в «планировании», но не воевать. До этого дипломат угрожал, что если РФ воспримет это как угрозу и нападет на НАТО, то проиграет, потому что альянс «в 20 раз богаче» и «становится сильнее». В Совфеде говорят, что специалисты НАТО уже на Украине и учат ВСУ, а новая инициатива — всего лишь пыль в глаза.

Ранее Пушков назвал миссию НАТО на Украине ползучим внедрением альянса в страну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами