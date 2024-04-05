Бывший депутат Рады рассказал о цели невоенной миссии НАТО на Украине

Невоенная спецмиссия НАТО на Украине позволит тренировать вновь мобилизованных граждан республики. С таким заявлением выступил бывший депутат Верховной рады Украины, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник в беседе с РИА Новости.

«На сегодня никак не выходит напрямую принять Украину в состав НАТО», — отметил парламентарий.

По словам Олейника, данный вопрос даже не стоит на повестке дня на июльском юбилейном саммите в Соединенных Штатах.

«Отсюда создание таких иллюзий, как создание миссии. Она является каким-то полушагом, но не решающим», — полагает депутат.

Согласно прогнозу Олейника, ключевая задача миссии заключается в обучении новых украинских военнослужащих.

«Они рассчитывают, что Украина мобилизует от 300 тыс. до 500 тыс. молодых парней», — заключается в публикации.

Накануне глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил, что в НАТО договорились о создании «миссии» на Украине. Она будет обучать ВСУ и помогать в «планировании», но не воевать. До этого дипломат угрожал, что если РФ воспримет это как угрозу и нападет на НАТО, то проиграет, потому что альянс «в 20 раз богаче» и «становится сильнее». В Совфеде говорят, что специалисты НАТО уже на Украине и учат ВСУ, а новая инициатива — всего лишь пыль в глаза.

Ранее Пушков назвал миссию НАТО на Украине ползучим внедрением альянса в страну.