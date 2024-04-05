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ВСУ обстреляли поселок в Брянской области

Губернатор Богомаз: трое жителей ранены в результате обстрела поселка Суземки

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Суземки в Брянской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александра Богомаз.

По его словам, трое местных жителей получили ранения. Им помогают медики.

Также повреждения получили административное здание, храм и несколько легковых автомобилей, отметил губернатор. На месте обстрела работают оперативные службы.

До этого украинские военные обстреляли село Вязовое, расположенное в Краснояружском районе Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате обстрела никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее в населенном пункте были зафиксированы повреждения различной степени трех частных домовладений и нескольких хозяйственных построек.

Также ВСУ трижды атаковали белгородский поселок Красное. Как рассказал губернатор региона, украинские солдаты наносили удары по населенному пункту при помощи дронов-камикадзе.

Ранее стало известно, что обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ усилились в 1,5 раза с начала года.

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