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В России модернизировали «Ниву» для нужд СВО

Компания «Уралвагонзавода» модернизировала внедорожники «Нива» для СВО

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Компания «Витязь» (входит в концерн «Уралвагонзавод») модернизировала автомобили ВАЗ-2121 «Нива» для нужд российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале концерна.

«Наш «Витязь» модернизировал автомобили ВАЗ-2121 «Нива». Бойцы из мотострелкового полка получат машины с открытым кузовом, усиленной задней частью и элементами для установки стрелкового вооружения... Заказы участников СВО заводчане считают приоритетными», — отмечается в сообщении.

Судя по фотографиям модернизированной «Нивы», инженеры убрали двери и заднюю часть крыши, сделав из машины пикап, а также оборудовали кузов дополнительными силовыми элементами. Кроме того, автомобиль получил камуфляжную окраску.

До этого «Уралвагонзавод» сообщил о вводе в серийное обращение танков, оснащенных системами радиоэлектронной борьбы против дронов.

Ранее стало известно, что корабли Черноморского флота РФ начали вооружать FPV-дронами.

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