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На Западе военные признали невозможность полноценной помощи Украине

Politico: у Запада нет технологий, чтобы в полной мере помочь Украине

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Valentyn Ogirenko/Reuters

У западных стран отсутствуют такие технологии, которые смогли бы помочь Украине вернуться на границы 1991 года и заполучить контроль над новыми регионами России. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на высокопоставленных военнослужащих.

В статье говорится, что военное руководство Североатлантического альянса уже признало частичную несвоевременность поставок многоцелевых истребителей F-16, отметив, что «год назад они были бы более полезны». Изначально ожидалось, что Украина получит самолеты к концу 2023 года, а после изменившихся сроков обучения летчиков самолеты теперь должны прибыть к концу весны 2024 года.

«Скорейшее прибытие F-16 на Украину было бы идеальным вариантом, это все еще должно быть сделано. Мы считаем, что они еще обеспечат существенное усиление военно-воздушной мощи Украины, когда они будут введены в эксплуатацию», — сказал пресс-секретарь Пентагона майор Чарли Дитц.

До этого бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Жан-Поль Паломерос заявлял, что ВСУ не хватает средств противовоздушной обороны (ПВО) для перехвата российских ракет, и Запад никак не может исправить ситуацию.

Ранее военный эксперт рассказал об оружии, которое вызывает озабоченность у ВСУ.

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