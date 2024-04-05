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В Харьков прибыли боевики «Азова»*

Советник Пушилина Гагин: в Харьков прибыли боевики «Азова» в качестве карателей

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Телеграм-канал «РИА Новости»

В Харьков прибыли представители нацбатальона «Азов» (организация запрещена в России) для борьбы с пророссийским населением. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин, слова которого передает РИА Новости.

«Я это связываю с тем, что противник размещает боевиков именно в этом городе, именно в Харьковской области для, прежде всего, так называемой борьбы с пророссийским подпольем, либо для борьбы с пророссийски настроенными гражданами. «Азовцы» выполняют на фронте «специальную функцию» — это, прежде всего, каратели», – отметил Гагин.

5 апреля глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак заявил, что Вооруженные сил России якобы будут наступать на Харьков в конце мая-начале июня.

До этого Гагин сообщил, что российские военные находятся в пригороде Часова Яра. По его словам, ВС РФ близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки украинской армии в Часове Яре и нарушить их логистику.

Ранее сообщалось, что войска РФ уничтожили иностранные танки в Харькове.

*   организация запрещена в России
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