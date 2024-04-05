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ФСБ сообщила о задержании в ЛНР мужчины, передававшего Киеву данные о пограничниках РФ

ФСБ: в ЛНР задержали мужчину, который докладывал СБУ о российских пограничниках

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Сотрудники УФСБ России по Луганской народной республике (ЛНР) задержали мужчину, который несколько лет помогал Службе безопасности Украины (СБУ) устанавливать личности российских пограничников. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Сам задержанный сообщил, что сотрудники СБУ завербовали подозреваемого в 2019 году «на основе компрометирующих фактов». С того времени он выполнял их поручения, устанавливал и передавал данные о личностях пограничников России. Также мужчина признался, что передавал информацию о транспортных средствах военных.

В УФСБ по ЛНР сообщили, что сотрудники ведомства задержали мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

До этого жителя Омска, который работал на предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК), приговорили к 12 годам колонии строгого режима за госизмену и шпионаж в пользу Германии. Суд установил, что в 2022 году мужчина собрал сведения, которые составляли государственную тайну в военной области, и пытался связаться с представителем иностранного государства для их передачи. В обмен он хотел помощь с выездом с семьей на постоянное место жительства в ФРГ.

Ранее в Мордовии суд приговорил уроженку Украины к 12 годам колонии за госизмену.

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