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Глава офиса Зеленского назвал сроки якобы планируемого наступления ВС РФ на Харьков

Глава ОП Украины Ермак заявил о якобы наступлении России на Харьков в конце мая

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Sofiia Gatilova/Reuters

Глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак заявил, что Вооруженные силы России якобы будут наступать на Харьков в конце мая-начале июня. Его слова приводит Politico.

Он отметил, что считает Харьков наиболее вероятной целью для основного удара со стороны российской армии. Ермак подчеркнул, что в последнее время Россия наносит удары по критической инфраструктуре города.

«Новые контрнаступательные операции русских могут начаться в конце мая или начале июня. Мы должны быть к этому готовы», — добавил глава ОП Украины.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что действия Вооруженных сил (ВС) РФ в регионе говорят об их подготовке ко взятию Харькова. По его словам, Харьков является одним из стратегически значимых регионов. Поэтому сейчас в близлежащий город Купянск ВСУ перебрасывают все свои силы, в том числе батальон «Кракен», который сформирован ветеранами полка «Азов» (организация запрещена в России).

Ранее аналитик из Британии отметил стремительное продвижение России на Украине.

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