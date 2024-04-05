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Стало известно об уничтожении резервов Сырского бомбой ВС России

«Военное обозрение»: российская бомба уничтожила резервы Сырского под Угледаром

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Inna Varenytsia/Reuters

Российские войска нанесли удар по укрепрайону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Угледарском направлении при помощи объемно-детонирующей авиабомбы (ОДАБ). Целью атаки был украинский укрепрайон на шахте Южнодонбасская-3, передает издание «Военное обозрение».

Отмечается, что этим ударом удалось нарушить коммуникации ВСУ на территории шахтного комплекса.

«Под землей навсегда осталась часть тех резервов, который Сырский перебросил около недели назад на это направление «для сдерживания продвижения российской армии», — говорится в статье.

До этого советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщал, что ВС РФ уничтожили две группы украинских войск при попытке ротации под Угледаром. Уточнялось, что украинских военнослужащих удалось обнаружить при помощи средств объективного контроля.

Ранее ВСУ сравнили свои укрепления с Великой Китайской стеной.

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