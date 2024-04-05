Украина атаковала жилые кварталы Васильевки в Запорожской области

Украинские войска с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали жилые кварталы в городе Васильевке в Запорожской области, один человек пострадал. Об этом ТАСС сообщил командир роты снайперов с позывным Али.

«Вооруженные силы Украины из БПЛА нанесли удар по мирным кварталам Васильевки, один человек получил легкое ранение», — сказал он.

Кроме того, отметил Али, в результате атаки были повреждены несколько частных домов и автомобили.

Командир отметил, что ВСУ нанесли удар по городу в 04:00 мск.

«Это доказательство тому, что украинский режим воюет против мирного населения», — добавил Али.

Васильевка располагается недалеко от линии боевого соприкосновения и регулярно подвергается ударам со стороны Украины.

До этого Минобороны России сообщило, что силами противовоздушной обороны (ПВО) ночью 5 апреля удалось пресечь попытки Украины совершить террористические атаки с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории РФ.

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