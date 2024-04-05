На железнодорожной станции Купянск — Узловой неизвестный бросил коктейль Молотова в солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, все случилось тогда, когда украинские солдаты разгружали военный груз. В результате нападения трое военнослужащих серьезно пострадали, а работу приостановили на три часа.

До этого раненый пулеметчик штурмового отряда Родимир Максимов с позывным «Бурхат» в одиночку ликвидировал 27 солдат Вооруженных сил Украины. По данным «Известий», в самом начале боя в районе Новомихайловки в ДНР командир группы получил тяжелые ранения, поэтому «Бурхат» взял командование на себя. Он вместе с отрядом захватил опорный пункт ВСУ. «Бурхат» отразил пять контратак украинских военных. В итоге Родомир Максимов уничтожил 27 солдат ВСУ за двое суток обороны занятого опорника.

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