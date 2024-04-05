Следователи усмотрели связь между терактом в «Крокусе» и проведением СВО

Следственный комитет усматривает связь между терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» и проведением специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В такому выводу следователи пришли после изучения мобильных телефонов террористов. Гаджеты фигуранты пытались уничтожить.

По данным следствия, «Крокус» выбрали в качестве объекта нападения по указанию куратора, который руководил действиями террористов. Утром 24 февраля 2024 года — в годовщину начала СВО — один из соучастников по указанию куратора нашел на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание «Крокуса» и подъездных путей к нему, установили в СК.

Обвиняемый подтвердил это в своих показаниях. Также в телефоне террориста нашли фотографии людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом, добавили в ведомстве.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что владеет информацией об организации теракта в «Крокус Сити Холле».