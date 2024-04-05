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В Одесской области слышны звуки взрывов

На Украине вслед за Харьковом произошло несколько взрывов в Одесской области

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Sofiia Gatilova/Reuters

Взрывы произошли в Одесской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Накануне была объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях, а также в контролируемых Киевом районах ДНР и Запорожской области.

В первой половине ночи в Харькове произошла серия взрывов.

Власти Харькова регулярно информируют о взрывах в городе. Несколько взрывов произошли ночью 4 апреля. В Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.

При этом мэр Харькова заявил о наличии у властей плана эвакуации местных жителей. Градоначальник подчеркнул, что в городе нет паники.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киевской области повреждения получило оборудование электросетей.

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Операция на Украине
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