Под Новомихайловкой российский штурмовик двое суток практически в одиночку оборонял отбитый у Вооруженных сил Украины (ВСУ) опорный пункт до прихода основных сил. Об этом в комментарии ТАСС сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Под Новомихайловкой наши бойцы творят настоящие чудеса. Одна из последних историй — наш штурмовик двое суток практически в одиночку оборонял отбитый опорный пункт, который ребята отбили у ВСУ», — сказал он.

Также он уточнил, что в ходе штурмовых действий бойцу пришлось отстать от основных сил, после чего он принял основной удар украинских войск на себя.

В ночь на 5 февраля советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, что украинские военные ежедневно теряют контроль над позициями и укреплениями на Авдеевском направлении, при этом ВСУ не планировали отступать из Авдеевки и не подготовили запасных линий обороны — им приходится отступать в открытое поле.

4 апреля в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские солдаты заняли более выгодные позиции на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Авдеевском направлениях.

Ранее в Китае заявили, что США не допустят переговоров России с Украиной.