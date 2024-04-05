Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Под обстрел попало село в Белгородской области

МЧС сообщило об обстреле села Репяховка в Белгородской области

close
100%
Александр Гальперин/РИА Новости

Село Репяховка в Белгородской области попало под обстрел. Об этом сообщило МЧС Белгородской области в Telegram-канале.

«Ведется обстрел Краснояружский район, с. Репяховка. Спуститесь в подвал (укрытие)», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей сообщал, что более 10 взрывов прозвучало над Ейском в Краснодарском крае, по предварительной информации над городом работают средства противовоздушной обороны.

Более 40 беспилотников были сбиты над Ростовской областью. В результате атаки повреждена электроподстанция.

В ночь на 5 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что Центральный рынок Курска получил повреждения в результате атаки украинских беспилотников.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавший Белгород РСЗО Vampire.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами