Под обстрел попало село в Белгородской области

Село Репяховка в Белгородской области попало под обстрел. Об этом сообщило МЧС Белгородской области в Telegram-канале.

«Ведется обстрел Краснояружский район, с. Репяховка. Спуститесь в подвал (укрытие)», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей сообщал, что более 10 взрывов прозвучало над Ейском в Краснодарском крае, по предварительной информации над городом работают средства противовоздушной обороны.

Более 40 беспилотников были сбиты над Ростовской областью. В результате атаки повреждена электроподстанция.

В ночь на 5 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что Центральный рынок Курска получил повреждения в результате атаки украинских беспилотников.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавший Белгород РСЗО Vampire.