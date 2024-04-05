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Мужчина с мачете и дисками для «болгарки» хотел убить президента Аргентины

В Аргентине мужчина с мачете хотел убить президента Милея

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Ricardo Moraes/Reuters

Мужчина с мачете и дисками для болгарки был задержан при попытке проникнуть в здание правительства Аргентины. Об этом сообщила министр безопасности Патрисия Буллрич в социальной сети Х.

«Он подошел к Розовому дому (дом правительства в Буэнос-Айрасе) с мачете и другими колющими предметами, а офицер PFA (Федеральной полиции Аргентины) Янина Виоланте, увидев рукоятку в рюкзаке нападавшего, помешала его продвижению и сбила его с ног», — рассказала глава ведомства в социальной сети.

Согласно информации телеканала TN, 29-летний молодой человек решил воспользоваться открытым ограждением сбоку здания правительства в тот момент, когда один из чиновников выходил из здания.

В момент задержания полицейские услышали его крик: «Я бог, я убью президента, я собираюсь совершить теракт».

При задержании у мужчины были обнаружены пять шлифовальных дисков для болгарки, вилка и мачете длиной около 20 сантиметров.

В марте сенат Аргентины проголосовал против ключевого для президента указа о реформах. Чрезвычайный указ предусматривает приватизацию государственных компаний, отмену ценового регулирования, снятие ограничений на владение иностранцами сельхозземель, реформу трудовых отношений и налоговую политику. Он начал действовать с конца декабря прошлого года, однако некоторые его статьи были временно приостановлены судом. Указ должен быть рассмотрен обеими палатами парламента.

Ранее Милей предложил аргентинцам частные тюрьмы.

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