Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили о сложной ситуации под Часовым Яром

Назначенный Киевом глава Часова Яра назвал ситуацию в городе критической

close
100%
Alex Babenko/Reuters

Назначенный Киевом глава Часова Яра Сергей Чаус назвал ситуацию в городе критической с точки зрения военных действий. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель».

«Сегодня просто безумный день. К счастью, без пострадавших, но большое количество пожаров и поврежденного жилья. Каждый день мы наблюдаем такую картину, поэтому все сложнее и сложнее. То, что усиливается вражеское наступление, мы это чувствуем», — заявил Чаус.

Назначенный украинскими властями градоначальник добавил, что обстрелы и авиаудары российской армии усиливаются с каждым днем. В городе в прошедший четверг, 4 апреля, работал только один магазин, сложная ситуация с водоснабжением.

До этого военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные превратили центр города Часов Яр (ДНР) на Артемовском направлении в сплошной укрепленный район.

3 апреля депутат Государственной думы Виктор Водолацкий заявлял агентству, что силам РФ осталось около 500 метров для того, чтобы выйти на границы Часова Яра.

Ранее эксперт объяснил важность взятия Часова Яра российской армией.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами