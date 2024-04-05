На Украине заявили о сложной ситуации под Часовым Яром

Назначенный Киевом глава Часова Яра Сергей Чаус назвал ситуацию в городе критической с точки зрения военных действий. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель».

«Сегодня просто безумный день. К счастью, без пострадавших, но большое количество пожаров и поврежденного жилья. Каждый день мы наблюдаем такую картину, поэтому все сложнее и сложнее. То, что усиливается вражеское наступление, мы это чувствуем», — заявил Чаус.

Назначенный украинскими властями градоначальник добавил, что обстрелы и авиаудары российской армии усиливаются с каждым днем. В городе в прошедший четверг, 4 апреля, работал только один магазин, сложная ситуация с водоснабжением.

До этого военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные превратили центр города Часов Яр (ДНР) на Артемовском направлении в сплошной укрепленный район.

3 апреля депутат Государственной думы Виктор Водолацкий заявлял агентству, что силам РФ осталось около 500 метров для того, чтобы выйти на границы Часова Яра.

Ранее эксперт объяснил важность взятия Часова Яра российской армией.