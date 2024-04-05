Германия готовит самую радикальную военную реформу за 35 лет

Власти Германии планируют повысить боевую готовность своей армии для решения старых и новых вызовов, эти изменения станут самой радикальной военной реформой за 35 лет. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Financial Times.

По его словам, целью реформ является перестроение бундесвера (вооруженных сил ФРГ) таким образом, чтобы он был наилучшим образом подготовлен к обороне в случае войны. Министр подчеркнул, что «ни у кого не должно возникнуть мысли о нападении на территорию НАТО».

Он также отметил, что ключевым аспектом является призыв в армию. В ближайшие недели министерство обороны представит модель изменений в этой сфере. Вероятно, Германия примет скандинавскую модель, как это введено, например, в Швеции. Модель подразумевает добровольность и гендерную нейтральность военной службы.

Также реформы предполагают, что операции в киберсреде окажутся на одном уровне с наземными, морскими и воздушными силами, а руководить четырьмя компонентами ВС будет единое оперативное командование.

1 апреля генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер выразил мнение, что США в случае военной угрозы в отношении Европы не окажут ей помощь.

30 марта глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия якобы стремится втянуть в украинский конфликт страны НАТО.

Ранее в НАТО сообщили о позиции насчет отправки боевых подразделений на Украину.