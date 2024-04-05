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В Харькове прогремела серия взрывов

Мэр Харькова Терехов: в городе произошла серия взрывов

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Yan Dobronosov/Reuters

В сообщении мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram-канале говорится о взрывах, которые прогремели в городе. Он призвал жителей оставаться в безопасном месте.

Перед взрывами в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. По данным УНИАН, это уже третий раз за сутки, когда в городе слышны взрывы.

В настоящее время воздушная тревога также объявлена в Полтавской и Сумской областях, а также в Никопольском районе Днепропетровской области.

Власти Харькова регулярно информируют о взрывах в городе. Несколько взрывов произошли ночью 4 апреля. В Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.

3 апреля мэр Харькова заявил о наличии у властей плана эвакуации местных жителей. Терехов подчеркнул, что в городе нет паники.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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