Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Опасность атаки беспилотников объявлена в третьем регионе

Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников

close
100%
Shutterstock/Wirestock Creators

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«На территории региона вновь объявляется опасность атаки БПЛА», — написал он и попросил сохранять спокойствие.

Губернатор попросил жителей региона следить за оповещениями от правительства области или от МЧС.

До этого о ракетной опасности Гусев сообщал в 21:32 мск. В 22:40 мск она была отменена.

В ночь на 5 апреля опасность атаки беспилотников также была объявлена в Курской и Белгородской областях.

4 апреля три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Курском. Зафиксировано попадание в жилой дом в одном из садоводческих товариществ и возгорание в двух домовладениях.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами