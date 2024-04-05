Опасность атаки беспилотников объявлена в третьем регионе

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«На территории региона вновь объявляется опасность атаки БПЛА», — написал он и попросил сохранять спокойствие.

Губернатор попросил жителей региона следить за оповещениями от правительства области или от МЧС.

До этого о ракетной опасности Гусев сообщал в 21:32 мск. В 22:40 мск она была отменена.

В ночь на 5 апреля опасность атаки беспилотников также была объявлена в Курской и Белгородской областях.

4 апреля три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Курском. Зафиксировано попадание в жилой дом в одном из садоводческих товариществ и возгорание в двух домовладениях.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.