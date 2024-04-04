Байден недоволен политикой Нетаньяху

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США могут пересмотреть политику по войне в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

«Президент ясно дал понять, что если не произойдет изменений в защите гражданских лиц на местах, если не будет изменений в объемах поступающей [в сектор Газа] гуманитарной помощи, <...> он должен будет пересмотреть свою политику в отношении Газы», — заявил Кирби.

Среди других требований США по отношению к Израилю — выработка решений по установлению режима прекращения огня, которое поможет Израилю вернуть всех оставшихся заложников.

До этого администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена одобрила передачу Израилю крупной партии авиационных бомб.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.