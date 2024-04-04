Подоляк рассказал, к чему приведет промедление США с решением о помощи Киеву

Продление сроков рассмотрения конгрессом вопроса о выделении помощи Украине является критичным для Киева. Как уточнил в интервью «24 каналу» советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, его страна не способна компенсировать поддержку США.

Накануне международное агентство Bloomberg сообщило, что голосование по вопросу помощи Украине маловероятно до середины апреля.

«Для нас это критично, безусловно, критично. Для нас каждый день критичен», — указал представитель Украины.

Подоляк напомнил, что Киев не может компенсировать в полном объеме поддержку США. При этом он считает, что дискуссии в конгрессе по вопросу помощи Киеву «негативно влияют на репутацию США» и «деморализуют» других партнеров.

До этого посол Украины в Бразилии Андрей Мельник заявил, что в республике не хотят говорить об украинском кризисе, поскольку он является неудобной темой. Посол отметил, что Украина в Латинской Америке «совершенно одна», поскольку никто из западных союзников Киева не пытается убедить Бразилию пересмотреть свою позицию.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.