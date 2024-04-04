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США подготовят предложение по обмену Гершковича и Уилана

ТАСС: США подготовят предложение по обмену Гершковича и Уилана

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Александр Земляниченко/AP Photo/РИА Новости

Соединенные Штаты Америки готовят для России новое предложение по обмену обвиняемого в РФ в шпионаже Эвана Гершковича и осужденного за это же Пола Уилана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вашингтонских обозревателей.

«Мы пытаемся свести воедино то, что США в состоянии предложить. И мы надеемся, что сможем найти что-то, что интересует и россиян до такой степени, что они будут готовы вернуть нам Пола Уилана и Эвана Гершковича», – сказал Карстенс, работающий в структуре Госдепартамента США.

Журналиста американского издания арестовали в Екатеринбурге в конце марта 2023 года, ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье УК РФ о шпионаже, если его вину докажут.

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Его приговорили к 16 годам лишения свободы за шпионаж и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. Уилан отрицал свою вину.

До этого Байден пообещал продолжать борьбу за обмен арестованных в России американцев.

Осужденный в РФ за шпионаж Уилан обеспокоился, что США могут бросить его в России.

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