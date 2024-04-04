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Медведев сравнил солдат НАТО на Украине с отрядами СС

Медведев предложил давать премию за уничтожение солдат НАТО

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French Army/AP

Войска Североатлантического альянса (НАТО), если они появятся на Украине, будут восприниматься Россией примерно как батальоны СС, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

«У наших натовских друзей новая мантра. Теперь они <...> говорят, что никакой интервенции на «Украину» не планируется. Так, отдельные формирования войдут в район Львова и, может быть, Киева для разгрузки украинской армии», — заявил Медведев.

Однако он предположил, что вскоре эти военные станут частью регулярных сил. Таким образом, по мнению зампреда Совбеза, отношение к этим подразделениям должно быть «только как к врагам».

«И не просто к врагам – как к <...> карателям типа гитлеровского СС», — уточнил Медведев.

Он также подчеркнул, что в плен никого из них брать не следует, а только уничтожать. И необходимо, по его мнению, давать за каждого ликвидированного бойца НАТО максимальную премию.

На днях заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что руководство Украины надо ликвидировать, если подтвердится их причастность к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

До этого Медведев прокомментировал возможность признания Украины страной-террористом.

Медведев отреагировал на удар Израиля по консульству Ирана в Сирии.

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