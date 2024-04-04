Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Российские средства ПВО сумели пресечь атаку украинских беспилотников по территории Белгородской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«4 апреля около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Там отметили, что силами ПВО беспилотный летательный аппарат был поражен над территорией Белгородской области.

4 апреля авиация группировки «Центр» ударила ракетами по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

До этого российские бомбардировщики Су-34 на Южно-Донецком направлении ударили по военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) бомбами ОДАБ-500, от которых нельзя укрыться в окопах или блиндажах.

Ранее силовики задержали еще троих причастных к теракту в «Крокусе».