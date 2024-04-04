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В НАТО заявили о продвижении армии России по всей линии фронта в зоне СВО

Генсек НАТО Столтенберг: РФ мобилизовала силы и наступает по всей линии фронта

Российская армия успешно продвигается вперед по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции (СВО) после того, как мобилизовала достаточно сил для наступления. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, чьи слова приводит ТАСС.

«Россия идет вперед на линии соприкосновения», — подчеркнул генсек военно-политического блока.

Общую обстановку на поле боя Столтенберг оценил как «серьезную и сложную». Он также потребовал в срочном порядке нарастить объемы помощи Киеву.

«Единственная возможность получить стабильный мир на Украине — иметь там сильные вооруженные силы», — пришел к выводу генсек Североатлантического альянса.

Перед этим Столтенберг назвал два сценария вероятного развития событий на Украине, один из которых негативен для Киева. Первый — НАТО сможет нарастить больше поддержки, и Украина вернет больше территорий. Второй — альянс не будет увеличивать объемы помощи республике с риском взятия Вооруженными силами России больших территорий, полагает генсек.

Ранее посол РФ сравнил НАТО со страдающей провалами в памяти бабушкой.

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Операция на Украине
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